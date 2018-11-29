حفل تخرج مركزي لطلاب جامعة حماة

أقامت جامعة حماة اليوم حفل التخرج المركزي الثالث لطلابها في صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحضور عدد من الفعاليات الطلابية والأهلية والرسمية.

ودعا الدكتور محمد زياد سلطان رئيس الجامعة في كلمة له الخريجين إلى التسلح بقيم العمل والصدق والإخلاص ومتابعة مشوارهم العلمي والمهني بما يسهم في خدمة مجتمعهم وبناء وطنهم.

وأشار الدكتور سلطان إلى أن جامعة حماة رغم حداثة عمرها خطت خطوات استثنائية على طريق التعاون مع مختلف الجامعات والمنظمات والهيئآت العلمية ومراكز البحوث المحلية والخارجية، فضلا عن تأسيسها جملة من المشاريع الجامعية كالمخابر والمدرجات والمباني وكل مستلزمات النهوض بالعملية التدريسية، كما اعتمدت خارطة طريق إعداد وتأهيل الخريج المناسب لسوق العمل تحقيقا لمبدأ ربط الجامعة بالمجتمع.

ولفت محمد أديب طماس رئيس فرع اتحاد طلبة حماة إلى أن الوطن يزدهر ويعلو شأنه بالعلم والمعرفة والثقافة، داعيا الخريجين إلى متابعة مسيرة العلم واكتساب المهارات والخبرات التطبيقية كل حسب اختصاصه للمساهمة في إعادة إعمار سورية.

وتخلل الحفل فقرات ولوحات فنية وعروض رياضية وتراثية قدمها أطفال المدرسة التطبيقية وطلاب كلية التربية الرياضية نالت إعجاب الحضور واستحسانهم.

وعبر الخريجان بيهس الحسين وآلاء الصباغ في تصريح لهما عن سعادتهما الغامرة بتخرجهما وحصادهما ثمرة جهودهما طيلة مرحلة الدراسة الجامعية معربين عن أملهما في الحصول على فرصة عمل تلبي تطلعاتهما وتسهم في عملية بناء الوطن.