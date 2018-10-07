حفل فني ومعرض تشكيلي ضمن فعالية شمس النصر في السويداء

نحو 70 عملا فنيا شكلت محتوى المعرض الذي افتتحه فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء اليوم ضمن فعالية حملت عنوان “شمس النصر” بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية والعيد الذهبي لتأسيس المنظمة.

المعرض الذي يستضيفه المركز الثقافي في مدينة السويداء بمشاركة شباب من مختلف مناطق المحافظة يستمر لمدة خمسة أيام ويتضمن لوحات مرسومة بمختلف التقانات اللونية جسدت موضوعاتها الإنسان والوطن والطبيعة الصامتة، إضافة الى بعض تصاميم الأزياء وأعمال هندسية للطلاب المتقدمين لفحوص القبول بكلية الهندسة المعمارية .

المشرف على المعرض صفوان الهجري أشار إلى أهميته في تشجيع المواهب الشابة على الاستمرار بالعمل الفني انطلاقا من رسالة الفن الهادفة في حياة المجتمع.

وأعربت الشابتان هيلين شنان وياسمين علامة عن سعادتهما بالمشاركة في المعرض الذي يشكل نقطة بداية لهما للانطلاق في عالم الفن الواسع.

كما تضمنت الفعالية حفلا فنيا وطنيا قدم فيه 22 شابا وشابة أغاني جماعية وفردية ومعزوفات على مختلف الآلات الموسيقية تخللها تكريم عدد من القيادات الشبيبية السابقة.

ولفت المشرف على الحفل مفيد حديفة إلى أنه شكل منبرا مهما للعديد من المواهب الفنية لإظهار ما لديها من إمكانيات فنية غنائية وموسيقية.

أمين فرع اتحاد شبيبة الثورة بالسويداء كمال شجاع أشار إلى دور المنظمة في احتضان الشباب ورعايتهم وتقديمهم للمجتمع.