حقائب المدرسة الثقيلة تزيد خطر إصابة الأطفال بآلام الظهر

أظهرت دراسة هندية حديثة أن نسبة كبيرة من الأطفال خاصة في الفئة العمرية بين 7 و13 عاما تواجه خطر الإصابة بآلام الظهر في مراحل عمرية متقدمة بسبب ثقل حقائب المدرسة.وكشفت الدراسة أن الوزن المفرط لحقيبة المدرسة يؤدي إلى زيادة خطر مشاكل الظهر ويشوه العمود الفقري وقد يؤثر على نمو الجهاز العضلي الهيكلي خاصة إذا كان الطفل يحمل حقيبته على كتف واحد.

رئيسة الرابطة السورية لأمراض المفاصل الدكتورة ماجدة خوري لفتت إلى أن حمل حقائب المدرسة الثقيلة من أسباب آلام أسفل الظهر مبينة أن حمل الحقيبة على الكتفين أفضل من حملها بيد واحدة إلى جانب الجسم أو وضعها على كتف واحد.

وحول أسباب آلام أسفل الظهر الأخرى أوضحت الدكتورة خوري في محاضرة ألقتها مؤخرا في كنيسة الصليب بدمشق أن من بينها البدانة المفرطة وزيادة الوزن أثناء الحمل وتنكس الفقرات وترقق العظام والوضعيات السيئة في الوقوف والجلوس والنوم وقلة النشاط البدني فضلا عن الأسباب الخلقية كتشوهات الفقرات.

وأشارت الدكتورة خوري إلى أن فتق النواة اللبية أو الديسك لا يشكل أكثر من 5 بالمئة من أسباب آلام الظهر على عكس الاعتقاد السائد كما أن 10 بالمئة فقط من حالات فتق النواة اللبية بحاجة إلى جراحة أما النسبة المتبقية فتشفى بالراحة والأدوية.

وبينت رئيسة رابطة المفاصل أن أبرز أسباب فتق النواة اللبية هو حمل ثقل غير متناسب مع الجسم والتواء الظهر أثناء حمل الثقل وحمل الأخير وهو بعيد عن الجسم.

وتقول الدكتورة خوري انه عندما يطلب من مريض الديسك الراحة لا يعني ذلك النوم في السرير لشهر أو أكثر بل فقط من 10 إلى 15 يوما تقيم بعدها حالته ويتم تحويله إما للجراحة أو يطلب منه العودة للحركة بشكل طبيعي.

تجدر الاشارة إلى أن آلام أسفل الظهر من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى عدم القدرة على العمل وهي ثاني أسباب زيارة الطبيب حسب منظمة الصحة العالمية كما يقدر الأطباء أن 80 بالمئة من سكان العالم اختبروا هذه الآلام في فترة ما من حياتهم.