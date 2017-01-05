حقائب مدرسية من أطفال روسيا لتلامذة اللاذقية

وزع مركز التنسيق الروسى فى حميميم اليوم حقائب مدرسية على الطلاب من أبناء الشهداء والمتفوقين باللغة الروسية فى مدرسة الشهيد /غسان على زوان/ بحى الدعتور فى مدينة اللاذقية.

واوضح ممثل المركز المقدم فيتالى ايلكوف فى تصريح له أن //الحقائب مقدمة من أطفال روسيا لابناء الشهداء والطلاب المتفوقين وتحوى بعض المستلزمات المدرسية كالدفاتر والاقلام// مشيرا الى أن أطفال روسيا //يأملون بأن يتخلص الشعب السورى من الارهاب لينعم اطفاله بالامن والسلام//.

وأكد ايلكوف أن المساعدات الانسانية التى تقدمها روسيا للشعب السورى //تعبر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين فى البلدين//.

بدوره نوه امين السر فى المدرسة رياض برمبو بالدعم الروسى لسورية فى جميع المجالات معتبرا ان مثل هذه المساعدات التى تقدمها روسيا لطلاب وتلاميذ المدارس تسهم فى تعزيز اواصر الصداقة والمحبة بين الاجيال القادمة.

وقدمت روسيا الاتحادية نهاية شهر كانون الاول الماضى مساعدات طبية الى مشفى تشرين الجامعى وفى الوقت نفسه وزع ممثلو مركز التنسيق الروسى فى حميميم هدايا على الاطفال المرضى فى عدد من أقسامه.