حقائق عن قاتل السفير الروسي في أنقرة.. إرهابي مع “النصرة” وأكثر

ينتمي قاتِل السفير الروسي أندريه كارلوف إلى تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، تسلل إلى حلب عام 2015 بعلم القيادة التركية وأقدم إلى جانب إرهابيي التنظيم بالاعتداء على النقاط العسكرية وتدمير المرافق العامة والممتلكات الخاصة.

وأكدت صحيفة “زمان” التركية التي كشفت عن تحقيقات أولية عن جريمة اغتيال السفير الروسي أنه “يُعتقد من خلفيته النفسية أنه وبعد قيامه بارتكاب الجرائم في سورية ومصرع رفاق له في سورية. ومنذ ذلك الوقت، تغيرت نفسيته وأصبح يعيش في بركة دماء ويرغب دائما بالقتل. ويتحدث امام رفاقه ويقول سوف اقتل، سوف اقتل. ويسألونه من ستقتل، ولا يجاوب ويقول أن شخصا ما سأقتله”.

وأشارت إلى أنه “في الأسبوع الماضي، كان حارسا على السفارة الروسية، وتعمّد المجيء إلى حراسة السفارة الروسية طالبا من الضابط ذلك، وتعرف هناك إلى سيارة السفير، والى السفير الذي كان يتمشى أحياناً في الحديقة، وكان يراقبه، ليتعرف إلى وجهه جيدا. ولم يخطر ببال أحد أن الحارس في السفارة الروسية من الأمن التركي يحضّر لقتل السفير الروسي في أنقرة”.