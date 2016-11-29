حقائق قد لا تعرفها عن أحداث الحادي عشر من أيلول

إليكم العديد من الحقائق المذهلة عن هذا الحدث المرعب.
- قامت صحيفة “نيويورك تايمز” بنشر مقال مفصل عن كل ضحية من ضحايا الحادث.
- كان تنظيم “القاعدة” في البداية يرغب باستهداف محطات توليد الطاقة النووية ولكنه تراجع عن ذلك خوفاً من أن تخرج الأمور عن السيطرة.
- بالإضافة إلى 1.4 مليون طن من الحطام الذي تم إزالته عقب الحادث، كان هناك أيضاً 19.435 جزء من أشلاء الضحايا تم إيجادها وإزالتها من برج التجارة العالمي.
- تعتبر الناجية الأكثر شهرة من الحادث هي تانيا هيد كما أنها ترأست مجموعة الدعم للناجين من الحادث ولكن أُكتشف فيما بعد أنها محتالة ولم تكن موجودة حتى في نيويورك في يوم الحادث.
- قبل شهر واحد من الحادث تسلم الرئيس جورج بوش مذكرة بعنوان (بن لادن مصمم على ضرب الولايات المتحدة) ذكر فيها أنه ينوي فعل ذلك من خلال خطف طائرات واستهداف مدينة نيويورك.
- تم إنقاذ 18 شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض مركز التجارة العالمي عقب الحادث.
- عقب الحادث قامت قبيلة الماساي في كينيا بإعطاء الولايات المتحدة الأمريكية 14 من الماشية الأفضل لديهم كمساعدات.
- أدت تلك الهجمات لخسائر فنية تقدر بحوالي 100 مليون دولار منها أعمال لبابلو بيكاسو.
- كان لدى مايكل جاكسون اجتماع في هذا اليوم في مركز التجارة العالمي ولكنه استغرق في النوم وفوت ميعاد الاجتماع
- في آب 2001 قام الممثل جيمس وودز بالإبلاغ عن 4 أشخاص اشتبه بهم أثناء رحلته، ولكن السلطات لم تعير بلاغه هذا إنتباه واتضح فيما بعد أنهم الخاطفون المنفذون للحادث.
- كانت وكالة المخابرات المركزية تمتلك مكتب سري في الطابق الخامس والعشرين من مركز التجارة العالمي رقم 7 وهو مبنى كان يوجد بالقرب من مركز التجارة العالمي وإنهار عقب الهجمات.
- كان لدى مبتكري مسلسل (رجل محب للحياة العائلية) الشهير تذاكر للصعود على متن طائرة 11 سبتمبر ولكنهم تأخروا 10 دقائق ولم يصعدوا على متنها.
- أسفر هذا الهجوم عن أكبر عدد في خسائر الأرواح أكثر من أي هجوم أجنبي آخر على الأراضي الأمريكية.
- في عام 2002 تم تقدير الخسائر التي نتجت عن الهجوم بحوالي 30.5 بليون دولار.
- أدى إنهيار البرجين التوأم الناجم عن الحادث إلى أحداث أضرار مباشرة لحوالي 6.5 هكتار من المباني.
- لم يكن حادث 11 أيلول هو أول حدث إرهابي لبرج التجارة العالمي، بل سبقه حادث انفجار آخر في شباط لعام 1993 أدى لمقتل 6 أشخاص.
- في عام 2006 قامت روسيا بإعطاء الولايات المتحدة نصب تذكاري للحادث وتم وضعه في بايون بولاية نيوجيرسي.
- كان هناك نبوءة مخيفة نسبت إلى نوستراداموس، بخصوص هجمات 11 سبتمبر، اتضح فيما بعد أنها ملفقة بواسطة طالب جامعي في عام 1997 ليظهر كيفية إساءة استخدام مثل هذه النبوءات بسهولة.
- كان الرجل الذي أمر بإيقاف جميع الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر، في أول يوم عمل له.