حقوق الإنسان: خطط “إسرائيل” لشرعنة الاستيطان انتهاك للقانون الدولي

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن خطط كيان الاحتلال الإسرائيلي لشرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك للقانون الدولي.

وكان الكنيست الإسرائيلي صوت مؤخرا في مرحلة أولى لصالح مخطط يكرس إقامة نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقراءة الأولية حيث أكد خبراء أن هذه الإجراء يهدف إلى القضاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية ويهدد بمصادرة المزيد من أراضي وممتلكات الفلسطينيين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس المفوضية زيد بن رعد الحسين دعوته في بيان اليوم أعضاء الكنيست إلى مراجعة تصويتهم لصالح هذا المشروع الذي ستكون له في حال تبنيه عواقب بالغة الأهمية على سمعة هذا الكيان في العالم كونه ينتهك القانون الدولي.

وأوضح البيان أن “إسرائيل” بوصفها قوة احتلال يتعين عليها احترام الملكية الخاصة للفلسطينيين بصرف النظر عن دفع تعويضات من عدمه مؤكدا أن كل المستوطنات الاسرائيلية سواء بنيت دون ترخيص أو بترخيص من هذا الكيان هي بوضوح وبلا لبس غير قانونية وفق القانون الدولي.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت أمس مخططا جديدا لإقامة 770 وحدة استيطانية جنوب مدينة القدس المحتلة.