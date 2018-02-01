حقوق الإنسان: 206 شركات تدعم إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية

رصد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 206 شركات تربطها صلات عمل بـ”مستوطنات صهيونية” في الضفة الغربية.

تقرير للأمم المتحدة، أشار إلى أن هذه الشركات تلعب دوراً رئيسياً في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات ، وتساهم في مصادرة الكيان للأراضي، وتشارك في استغلال الموارد الطبيعية لفلسطين.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعلنت، أمس الأربعاء، أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات “الصهيونية” داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إجراء يخشى كيان الاحتلال أن يُمهد الطريق أمام إعداد “قائمة سوداء” بأسماء هذه الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها.

وبحسب التقرير الذي نشرته المفوضية، فإن 143 من الشركات الـ 206 لها مقار في الأراضي الفلسطينية أو في المستوطنات، و22 في الولايات المتحدة، و7 في ألمانيا و5 في هولندا و4 في فرنسا.