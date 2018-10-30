حقيقة خطوبة سوزان نجم الدين من سامي كليب

نفت النجمة السورية سوزان نجم الدين خبر خطوبتها من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وذلك بعدما ضجت كل مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر.

وفي حوار ضمن برنامج “عرب وود”، أكدت سوزان أن ما يجمعها بالإعلامي سامي كليب صداقة قوية قائمة على الاحترام، وهو صديق غالي جداً على قلبي، أما على صعيد الخطوبة ما في شي نهائياً”.