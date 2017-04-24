“حق المواطن في الإعلام”بيومه الثالث… تركيز على الجوانب الأخلاقية بالدين لمحاربة التطرف

تابع المؤتمر الوطني الأول الذي تنظمه وزارة الإعلام تحت عنوان “حق المواطن في الإعلام” فعالياته في مكتبة الأسد الوطنية لليوم الثالث.

وفي محور البعد الديني في الإعلام أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن المؤسسات الإعلامية في سورية تبث الرسالة الدينية بالشكل الصحيح والسليم. لافتا إلى ضرورة أن يركز الخطاب الديني على الجوانب الأخلاقية ويتضمن مفاهيم الخير والكرامة والإنسانية بما يسهم في مكافحة الفكر التكفيري المتطرف.

وكانت انطلقت يوم السبت الماضي أعمال المؤتمر الوطني الأول تحت شعار نحو إستراتيجية إعلامية سورية بمشاركة وزراء وباحثين وإعلاميين ويتضمن ندوات وحوارات مفتوحة حول محاور عدة منها دور المؤسسات في صناعة الرأي العام والإعلام الوطني والخاص والنخب والمرأة والثقافة والبعد الديني.