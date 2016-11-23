حكم بسجن كازاخستاني متورط بالترويج لتنظيم “داعش” ومحاولة السفر إلى سورية

أصدر القضاء الكازاخستاني اليوم حكما بالسجن لمدة ست سنوات على مواطن كازاخستاني متورط في دعم تنظيم “داعش” الإرهابي والترويج له ومحاولة السفر إلى سورية بهدف الانخراط في صفوفه.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المكتب الصحفي في محكمة اكمولا الإقليمية قوله “إن المحكمة قضت بسجن الكازاخستاني البالغ من العمر 28 عاما مدة ست سنوات ومصادرة ممتلكاته بعد ثبوت تورطه في نشر مواد دعائية إرهابية جمعها من المواقع الالكترونية في شبكة الانترنت.. وقد أقر لأشخاص آخرين بعزمه السفر إلى سورية أو ارتكاب أعمال إرهابية في كازاخستان”.

وكان نورلان يرميكبايف مساعد رئيس الجمهورية وسكرتير مجلس الأمن الكازاخستاني أعلن في آذار الماضي أن أكثر من مئتي كازاخستاني موجودون حاليا في سورية والعراق ضمن صفوف التنظيمات الإرهابية المسلحة.