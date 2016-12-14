حكومة بريطانيا ستقدم خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي للبرلمان

صرح الوزير البريطاني لشؤون “البريكست”، ديفيد ديفيس، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة البريطانية تعتزم التقدم إلى البرلمان بخطة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، ولكن ذلك لن يحدث قبل شهر شباط/ فبراير القادم.

وقال ديفيس أمام لجنة برلمانية متعددة الأحزاب لشؤون “البريكست”، اليوم: “نحن سنقدمها [الخطة] مباشرة عندما نكون جاهزين، ولكن ذلك سيحدث، في أقرب وقت في شباط/ فبراير”.

هذا ووافقت الحكومة على اقتراح من حزب العمل، دعا البرلمان إلى احترام إرادة الشعب وتصويته في الاستفتاء يوم 23 حزيران/ يونيو الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، ودعم خطة لإطلاق عملية “ماي” للخروج من الاتحاد الأوروبي بنهاية شهر آذار/ مارس من العام المقبل.

وطالب البرلمان بتقديم خطة عمل في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن من دراستها قبل نهاية آذار/ مارس. ومع ذلك، وعلى ما يبدو، فإن الحكومة لا تنوي منح النواب الكثير من الوقت.

يذكر أن المملكة المتحدة، شهدت يوم 23 حزيران/ يونيو 2016، استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وبحسب البيانات النهائية، صوتت أكثرية البريطانيين على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بنسبة 51.9 بالمئة من المشاركين ضمن عملية التصويت. بعدها قام رئيس الوزراء البريطاني حينها، ديفيد كاميرون، بتقديم استقالته.