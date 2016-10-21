حكومة بوركينا فاسو تعلن احباط محاولة انقلابية

أعلنت حكومة بوركينا فاسو اليوم أنها احبطت محاولة انقلابية اعدها جنود من جهاز امن الرئاسة السابق الذي تم حله منذ

الانقلاب الفاشل في ايلول 2015.

وبحسب ما نقلته “AFP” عن وزير الداخلية سيمون كومباوري قوله: ان “مجموعة من حوالى ثلاثين رجلا من ضباط الصف واصحاب الرتب من الحرس الرئاسي السابق كانوا يعدون لمهاجمة عدة اهداف بينها مقر الرئاسة بهدف الاستحواذ على السلطة بقوة السلاح”.

وأضاف: ان المجموعة كانت تعد لتنفيذ الانقلاب في 8 تشرين الاول وكانت الخطة تقوم على تحرير العسكريين الذين اعتقلوا اثر محاولة الانقلاب السابقة قبل الهجوم على مقر الرئاسة.

وأشار كومباوري الى أن المحاولة اكتشفت بعد توقيف الشرطة خلال عملية تفتيش روتينية اربعة اشخاص “للاشتباه بتصرفاتهم” على جسر نازينون على بعد 140 كيلومترا جنوب واغادوغو.

ولفت الى انه تمت احالة عشرة جنود متورطين في محاولة الانقلاب الى النيابة العسكرية وان عشرين اخرين لا يزالون محتجزين موضحا انه تم فى الاجمال استجواب 42 شخصا بينهم 32 عسكريا و10 مدنيين.