حلب.. إرواء الريف “المحرر” بالصهاريج لحين إصلاح الشبكة

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب خلال اجتماعه اليوم على عقود لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية تضمنت صيانة 3 مدارس وإنارة عدد من الشوارع والمستديرات بالطاقة الشمسية.

كما شملت المشروعات التي تمت الموافقة عليها تصنيع 105 حاويات قمامة لتوزيعها على الأحياء والمناطق السكنية والموافقة على عقود لتوفير مياه الشرب عن طريق الصهاريج لمناطق وأرياف دير حافر ومسكنة والخفسة والباب ونبل والزهراء كحل إسعافي ريثما يتم تأمين مصادر مائية دائمة لهذه المناطق.

وبين محافظ حلب حسين دياب أن تأمين مياه الشرب لريف المحافظة الذي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليه عن طريق الصهاريج هو حل إسعافي نتيجة الضرر الكبير الذي ألحقه الإرهاب بالشبكة المائية ومكوناتها وذلك ريثما تنجز أعمال صيانة الشبكة، لافتا إلى استمرار الجهود لتحسين الواقع الخدمي وتلبية احتياجات المواطنين.