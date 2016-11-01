حلب.. إصابة 35 شخصا بحالات اختناق بقذائف تحمل غازات سامة

استهدفت التنظيمات الإرهابية في أطراف مدينة حلب الغربية صباح اليوم منطقة حي الحمدانية وضاحية الأسد السكنية بقذائف تحمل غازات سامة، أدت إلى إصابة أكثر من 35 شخصا بحالات اختناق.

وأكدت وكالة “سانا” أن المصابين الذين نقلوا إلى مشفيي الجامعة والرازي يعانون من الإقياء وضيق في التنفس وتوسع حدقة العين وخدر في الأطراف وتشنجات عضلية.

وكان نواب في البرلمان التركي كشفوا في أوقات سابقة عن تزويد نظام أردوغان للتنظيمات الإرهابية في سورية بالغازات السامة وقام بحماية المتورطين بإنتاج الأسلحة الكيميائية المكونة من غاز السارين وغيره.

وسبق للتنظيمات الإرهابية أن استهدفت بالغازات السامة العديد من المناطق السكنية في غوطة دمشق عام 2013 وحي السكري بمدينة حلب وعدد من القرى والبلدات في ريف حلب الشمالي.

هذا واستشهد شخصان بينهم طفلة وأصيب 6 آخرون بجروح جراء استمرار اعتداء التنظيمات الإرهابية المرتبطة بنظامي أردوغان وآل سعود الوهابي بالقذائف الصاروخية حيي الحمدانية والمريديان.

ويستهدف الإرهابيون التابع أغلبهم لـ “جبهة النصرة” و”حركة نور الدين الزنكي” التي تصنفها واشنطن على أنها “معارضة معتدلة” بشكل يومي بالقذائف مدينة حلب حيث استشهد خلال اليومين الماضيين 16 شخصا وأصيب 126 آخرون بجروح بينهم أطفال ونساء.