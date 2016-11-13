حلب.. إعادة تأهيل حي جمعية الرواد بمنطقة الحمدانية

بدأت عمليات تأهيل حي جمعية الرواد في منطقة الحمدانية والتي تعرضت لأضرار نتيجة الاعتداءات التي قامت بها المجموعات الإرهابية.

وبين مصدر في محافظة حلب، اليوم، أن الورشات الفنية والآليات والعمال من المؤسسات الخدمية كافة تقوم حاليا بترحيل الأنقاض وفتح الشوارع وإعادة تأهيل المرافق الخدمية والبنى التحتية التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها منطقة الحمدانية مؤخرا.

ولفت المصدر إلى الحرص التام على استكمال وإنجاز الأعمال المطلوبة بأسرع وقت ممكن بما يؤءمن احتياجات الأهالي في المنطقة.