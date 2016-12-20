حلب: اضرار مادية بانفجار عبوة ناسفة بساحة العزيزية

فجر إرهابيون مساء اليوم عبوة ناسفة في محيط ساحة العزيزية بمدينة حلب ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وأشار ممصدر في مدينة حلب إلى تفجير إرهابيين عبوة ناسفة زرعوها قرب ساحة العزيزية ما أدى إلى “حدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات بين المواطنين”.