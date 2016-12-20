الشريط االاخباريسورية حلب: اضرار مادية بانفجار عبوة ناسفة بساحة العزيزية 2016/12/20 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet فجر إرهابيون مساء اليوم عبوة ناسفة في محيط ساحة العزيزية بمدينة حلب ما تسبب بوقوع أضرار مادية. وأشار ممصدر في مدينة حلب إلى تفجير إرهابيين عبوة ناسفة زرعوها قرب ساحة العزيزية ما أدى إلى “حدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات بين المواطنين”. أضف تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات