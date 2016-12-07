الجيش يسيطر على أغيور وباب الحديد في حلب ويلقي القبض على إرهابيين

سيطر الجيش العربي السوري على أحياء جديدة في القسم الشرقي لمدينة حلب وقتل عدد من الإرهابيين والقى القبض على آخرين.

وبحسب مصدر عسكري فإن القوات المسلحة أعادت الامن والامان إلى حيي أغيور وباب الحديد وأمنت خروج 200 مدني والقت القبض على عدد من الإرهابيين.

ووردت معلومات عن تخبط كبير تعيشه المجاميع المسلحة حيث أن قسماً كبيراً طلب بتسليم نفسه للجيش وقسم آخر يريد الخروج نحو ادلب بعد أن أكمل الجيش العربي السوري الخناق عليهم بشكل كامل.