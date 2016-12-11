حلب.. الجيش يسيطر على حي الأصيلة وأجزاء من حي كرم الدعدع

حققت وحدات الجيش العربي السوري تقدما جديدا في القسم الجنوبي من أحياء مدينة حلب الشرقية وأعادت الأمن والاستقرار إلى حى الأصيلة وأجزاء من حي كرم الدعدع.

وذكر مصدر عسكرى أن وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة واصلت تقدمها في الأحياء الشرقية من مدينة حلب “وأعادت الأمن والاستقرار إلى حي الأصيلة جنوب شرق قلعة حلب وإلى القسم الجنوبي الشرقي لحي كرم الدعدع”.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش “تطارد فلول الإرهابيين في المنطقة” وتفكك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها التنظيمات الإرهابية في الشوارع والساحات قبل سقوط العديد من أفرادها بين قتيل ومصاب وفرار من تبقى منهم.