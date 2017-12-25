حلب: الطوائف المسيحية تقيم الصلوات والقداديس بمناسبة ميلاد المسيح

بين المطران يوحنا جنبرت رئيس طائفة الروم الكاثوليك بحلب أن العيد يأتي متزامنا مع احتفالات حلب بالذكرى السنوية الأولى لانتصارها على الإرهاب فيما أشار المطران أنطوان شهدا رئيس طائفة السريان الكاثوليك بحلب إلى أن سورية هي أرض الحضارة ومهد الديانات السماوية وبهمة الشرفاء من أبناء الوطن لن يكون للإرهاب وجود على أرضنا.

ودعا المطران بطرس مراياتي رئيس طائفة الأرمن الكاثوليك بحلب أن يعم الأمن والسلام والازدهار أرض الوطن بينما أشار المطران أنطوان اودو رئيس طائفة الكلدان في سورية إلى المعاني السامية لهذه المناسبة.

وأوضح القس ابراهيم نصير رئيس الكنيسة الإنجيلية بحلب أن سورية بما تمثله من أصالة وتاريخ وعيش مشترك أقوى من الشر الذي يمثله الإرهاب التكفيري الظلامي.

وقدم محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار التهاني لرؤساء الطوائف المسيحية بهذه المناسبة.

وبين دياب أن سورية هي أرض الرسالات والديانات السماوية والحضارات الإنسانية وستبقى أرض النور والمحبة والتسامح والعيش المشترك.

ولفت نجار إلى أن النصر الذي تحقق في حلب جعلنا نعيش أفراح الميلاد بشكل مختلف عن الأعوام السابقة.

شارك في تقديم التهاني أمين فرع جامعة حلب للحزب ورئيس الجامعة وقائد شرطة المحافظة ورئيسا مجلسي المحافظة والمدينة.