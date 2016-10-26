حلب: المباشرة بأعمال تزفيت طريق الكاستيلو

بدأت أمس أعمال تزفيت طريق الكاستيلو التي تأتي بعد إنجاز عملية صيانة وتعبيد الطريق الممتد لمسافة 20 كيلومتراً.

وأكد محافظ حلب حسين دياب على الجهات المنفذة والدارسة والمشرفة على المشروع ضرورة سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة بأسرع وقت ممكن، مع التقيد التام بحسن التنفيذ وفق أفضل المواصفات الفنية لما لهذا الطريق من أهمية كبيرة بالنسبة لأهالي حلب والفعاليات الصناعية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار.

وبين مدير الخدمات الفنية في حلب المهندس ياسر عبد اللطيف أن كلفة هذه المرحلة تبلغ 475 مليون ليرة سورية فيما بلغت كلفة المرحلة الأولى التي شملت صيانة وتعبيد الطريق 200 مليون ليرة سورية، يقوم فرع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بتنفيذه فيما تتولى مديرية الخدمات الفنية الإشراف على التنفيذ بعد أن قامت بدراسة المشروع.