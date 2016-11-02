حلب: تطبيق البطاقة الذكية قريباً..وتحسين الوضع المائي بالأحياء الغربية

بحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم ووزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن خلال اجتماع موسع عقد في القصر البلدي بمدينة حلب اليوم وضم أعضاء لجنة المحروقات والمعنيين بالمياه الواقع الخدمي في المحافظة.

وأشار وزير النفط والثروة المعدنية الى أن هدف الزيارة متابعة الواقع الخدمي في حلب واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسينه مؤكداً حرص الوزارة على رفد حلب بالمزيد من المشتقات النفطية وداعيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضبط ومراقبة عمليات التوزيع .

وكشف الوزير غانم أنه سيتم قريبا البدء بتطبيق البطاقة الذكية في حلب لكل المركبات ما يسهم بضبط عملية التوزيع كما حصل في محافظة السويداء حيث “وصلت نسبة الوفر إلى 30 بالمئة”.

بدوره لفت وزير الموارد المائية إلى أن زيارة حلب تأتي لمتابعة الشأن الخدمي وتذليل الصعوبات لتوفير احتياجات المواطنين مؤكدا أن العمل مستمر لتحسين الوضع المائي خصوصا للأحياء الغربية من المدينة.

وأوضح محافظ حلب حسين دياب أن الزيارة تؤكد حرص الحكومة على المتابعة الميدانية للواقع الخدمي وتقديم الدعم اللازم لتحسينه مشيرا إلى ضرورة مراعاة خصوصية المحافظة نتيجة انقطاع الكهرباء عنها لفترات طويلة ما يؤدي إلى اعتماد الفعاليات الخدمية والاقتصادية على المشتقات النفطية لاستمرار عملها داعيا الى رفد حلب بالمزيد من المشتقات النفطية.

وفيما يتعلق بالمياه لفت المحافظ إلى الصعوبات الموجودة والمتمثلة “بسيطرة التنظيمات الإرهابية على محطات المياه وسرقة محتويات المخازن” مؤكدا استمرار السعي لتوفير المياه وفق الامكانات المتاحة للمواطنين سواء عن طريق الضخ المباشر أو بواسطة الصهاريج وداعيا الى رفد المؤسسات التابعة لوزارة الموارد المائية في المحافظة بالآليات اللازمة والكوادر البشرية لتتمكن من مواصلة عملها وتحسين أدائها.

وأشار أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد صالح إبراهيم إلى العمل على تجربة تصميم بطاقة ذكية يمكن تخصيصها لـ 10 خدمات مختلفة من ضمنها المشتقات النفطية إضافة إلى أن هذه الفترة ستشهد اعتماد بطاقة لتنظيم توزيع اسطوانات الغاز وإيصالها لكل الأسر.

حضر الاجتماع قائد شرطة المحافظة اللواء زهير سعد الدين ومحمد حنوش رئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء فرع حلب لحزب البعث والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومعنيون.