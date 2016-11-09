حلب: تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد محافظ حلب حسين دياب أهمية تطوير الأداء الإداري وتلافي نقاط الخلل والتقصير في عمل كل المؤسسات الخدمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع أي مظهر من مظاهر الفساد.

وخلال تفقده أمس واقع العمل في مديرية الشؤون المدنية والشعب التابعة لها وصالة محطة بغداد التي تضم كل شعب المدينة والريف، اطلع على إنجاز معاملات المواطنين وتسجيل الواقعات ومنح الوثائق المدنية للمواطنين، لافتا إلى أن هذه الجولة تأتي للوقوف ميدانياً على الواقع الخدمي واتخاذ الخطوات الفورية لتحسينه.

واستمع من المواطنين الى ملاحظاتهم وشكاويهم التي تركزت على ازدحام المراجعين في الصالة، والتأخر في إصدار البطاقات الشخصية وعدم انتظام الشبكة وانقطاعها أحياناً ما يؤخر إنجاز المعاملات.

ودعا المحافظ مديرية الشؤون المدنية الى تنظيم العمل واستثمار الموارد البشرية والفنية، وإعادة توظيفها بشكل يسهم في تسريع تقديم الخدمات للمراجعين، بما فيها إصدار البطاقات الشخصية ومنح مختلف الوثائق للمواطنين وزيادة عدد بوابات الانترنت، والقيام بالحلول الفنية لضمان استقرار الشبكة.

وطلب المحافظ من المديرية التنسيق مع المديرية العامة للخطوط الحديدية لتخصيص المزيد من الغرف لصالح مديرية الشؤون المدنية، لتوظيفها في العمل وتوزيع المكاتب والموظفين عليها، بما يخفف من الازدحام الحاصل عن الصالة الحالية ويوفر راحة المراجعين.