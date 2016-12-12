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2016/12/12
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عاجل1
حلب تنتصر.. الجيش يطهر كامل المدينة من الارهاب
عاجل1
حلب تنتصر.. الجيش يطهر كامل المدينة من الارهاب
2016/12/12
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