حلب تنتصر.. الجيش يطهر كامل المدينة من الإرهاب

ﺧﺮﺝ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺣﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ.

وأعلن مصدر عسكري إعادة الأمن والاستقرار إلى عدد من الأحياء والمناطق في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة حلب.

وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة أعادت الامن والاستقرار إلى أحياء بستان القصر والكلاسة وتواصل مطاردتها لفلول الارهابيين في المنطقة.

ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أعادت الأمن والاستقرار إلى “أحياء الشيخ سعيد والشحادين ومنطقة الإسكان وكرم الأفندي وكرم الدعدع والصالحين وصولا إلى جسر الحج والجلوم وباب المقام والفردوس وقلعة الشريف”.

وأضاف المصدر إن وحدات الجيش “تتابع تقدمها باتجاه وسوق الهال وتلاحق فلول الإرهابيين الفارين إلى السكري والمشهد والعامرية والأنصاري وسط انهيار كبير في معنويات الإرهابيين”.

وبين المصدر أن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بدأت بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الارهابيون في الشوارع والساحات قبل اندحارهم وفرارهم أمام تقدم الجيش.