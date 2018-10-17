حلب تواصل حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتحت شعار “كوني مطمئنة .. كوني واثقة .. لأنك أم غالية وأخت غالية” تستمر مراكز مديرية صحة حلب بتقديم الخدمات المجانية والفحوصات للسيدات من مختلف الفئات العمرية.

وفي المركز التخصصي للعناية بصحة الثدي بينت الدكتورة هنادي قصاب رئيسة المركز أن هذه الحملة تقام في الشهر العاشر من كل عام وتقدم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات، لافتة إلى أن كل سيدة تجاوزت ال 45 عاما يتم فحصها بالماموغرام للكشف عن أي تكلس أو كتل أما ما دون الـ 40 عاما فيجرى لها الفحص السريري أولا ثم الايكوغرافي وذلك بكادر طبي مختص بشكل مجاني حتى يتم الكشف المبكر عن المرض الذي ينتج عنه الشفاء التام.

وتحدث الدكتور زياد حج طه مدير صحة حلب عن المحاضرات والجلسات التثقيفية التي تقيمها المديرية للتعريف بمرض سرطان الثدي للكوادر الطبية والمواطنين موضحا أن برنامج صحة الثدي تابع لبرنامج الصحة الانجابية وموزع على مراكز مديرية الصحة لخدمة المواطنين ضمن المدينة والقادمين من الريف من خلال 4 مراكز “مركز مشفى الشرطة ومجمع ابن رشد الطبي ومركز مشفى التوليد الحكومي والمركز التخصصي للعناية بصحة الثدي”، داعيا جميع السيدات إلى ألا يترددن في مراجعة المراكز الطبية لاجراء فحوصات الكشف المبكر عن المرض.

وأكد عدد من السيدات أنهن قدمن الى المركز التخصصي للعناية بصحة الثدي من أجل الاطمئنان على صحتهن وسلامتهن دون تردد للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.