حلب: حركة نشاط في الأسواق على أعتاب العام الجديد

عاشت حلب اليوم مظاهر بهجة وفرح ونشاط افتقدتها لسنوات طويلة بسبب الارهاب وبينما يستعد اهلها اليوم لوداع عام 2017 واستقبال عام 2018 تعيش أسواقها حركة تجارية متميزة حيث شهدت الاسواق اقبالا من المواطنين على التسوق وشراء احتياجاتهم المختلفة بهذه المناسبة.

ويلمس الزائر الى سوق التلل التجاري نشاطا كبيرا حيث يشير محمد نعسان صاحب أحد محلات الألبسة في السوق إلى أن النسبة العظمى من محلات السوق التجاري عادت لسابق عهدها من النشاط بعد ترميمها وهي اليوم تشهد حالة شبيهة بأيام العز والازدحام التي كان السوق يتميز بها قبل الحرب الارهابية على الوطن.

ولا تبدو الصورة مختلفة كثيرا في سوق الموكامبو التجاري الذي طالما تميز بالازدحام ولكن الحركة فيه اليوم أكثر حيث يبين خالد صاحب محل للموالح والمكسرات أن حركة البيع والشراء نشطة وهي تزداد نشاطاً يوماً بعد آخر وخصوصاً في أيام العطل والأعياد متمنياً ان يكون العام الجديد عام فرح ونصر لكل أبناء سورية.

ويلاحظ الزائر الى هذا السوق بوضوح التعافي الكبير وتوافر مختلف السلع والمواد وسط إقبال من قبل الأهالي على التسوق ويشير عبد الأحد وهو في العقد الثامن من عمره الى انه يتجول في السوق ليس بقصد الشراء وإنما لرؤية الفرحة في عيون المواطنين والتي تؤكد أن حلب نهضت وستعود أفضل مما كانت.

فمن يتجول في حلب اليوم يتأكد ان المدينة التي انتصرت قبل عام على الارهاب تعود اكثر قوة وتعيش حالة من التعافي المبشر بأن الغد سيكون أفضل وستعود الشهباء بأحيائها واسواقها اجمل وأبهى بهمة كل ابنائها ومساهمتهم في اعادة نبض الحياة بكل اشكالها.