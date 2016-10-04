حلب.. حماية المستهلك تضبط 40 طناً من الدقيق المهرب

ضبطت إحدى دوريات حماية المستهلك في حلب اليوم من ضبط نحو /40/ طنا من الدقيق التمويني المهرب في احد المستودعات بالمدينة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ابراهيم ابراهيم أنه من خلال تكثيف الدوريات في كل الأسواق توفرت معلومات عن وجود كميات كبيرة من مادة الدقيق التمويني المهرب في أحد المستودعات الخاصة في حي النيرب حيث تم تحرى المستودع وعثر بداخله على نحو /40/ طنا من الدقيق التمويني المهرب.

وأضاف ابراهيم انه تم العثور أيضا في المستودع على آلات ومعدات لإعادة نخالة الدقيق لهدف تحويله إلى طحين “زيرو” ومن ثم بيعه لأفران انتاج الخبز السياحي وتصنيع المعجنات موضحا انه تمت مصادرة كامل الكمية والقبض على حارس المستودع وتنظيم الضبط اللازم بحقه فيما لا يزال البحث جارياً عن المتورطين في هذه الجريمة تمهيداً لإحالتهم الى القضاء.