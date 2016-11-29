حلب.. خروج الآلاف من الأهالي المحاصرين لأحياء الشرقية لحلب «صور»

خرجت اليوم دفعات كبيرة من الأهالي المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية التكفيرية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

وأشار مصدر في المحافظة إلى أن “الآلاف من العائلات المحاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية في الأحياء الشرقية استطاعوا الخروج حيث يعمل عناصر الجيش العربي السوري على استقبالهم وتأمينهم ونقلهم إلى أماكن آمنة”.

ولفت المصدر إلى أن “الجهات المعنية في المحافظة تعمل على تأمين مستلزمات إقامة المزيد من العائلات الفارة من الأحياء الشرقية والتي تحاصرها التنظيمات الإرهابية”.

وأمنت وحدات من الجيش أمس خروج الآلاف من أهالي الأحياء الشرقية لمدينة حلب معظمهم من الأطفال والنساء وتم نقلهم إلى مراكز للإقامة المؤقتة بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة.

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