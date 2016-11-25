حلب.. خروج دفعة جديدة من الأهالي المحاصرين في الأحياء الشرقية

خرجت اليوم دفعة جديدة من الاهالي المحاصرين من قبل التنظيمات الارهابية التكفيرية في الاحياء الشرقية لمدينة حلب حيث قامت المحافظة بتأمين جميع احتياجاتهم.

وبحسب وكالة “سانا” التي قالت: “إن دفعة جديدة من المواطنين تمكنت من الفرار من الاحياء الشرقية من اتجاه مساكن هنانو ووصلت الى نقاط تمركز الجيش العربي السوري حيث تم نقلهم وتأمين جميع مستلزماتهم واحتياجاتهم من قبل الجهات المعنية في المحافظة”.