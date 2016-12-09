حلب.. خروج مئات المدنيين من الأحياء الشرقية ونقلهم لمراكز الإقامة المؤقتة

خرج اليوم مئات المدنيين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب عبر الممرات الإنسانية التي حددها الجيش العربي السوري بالتعاون مع الجانب الروسي لمغادرة المدنيين من المناطق الخطرة حيث تنتشر تنظيمات إرهابية تكفيرية تتخذ من الأطفال والنساء والشيوخ دروعا بشرية.

وذكر مصدر في حلب أنه منذ الصباح وحتى ظهر اليوم تمكن ما لا يقل عن 4 آلاف مدني من الفرار من قبضة التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنتشرة في أحياء السكري والفردوس وصلاح الدين في الجهة الشرقية لمدينة حلب.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش والجهات المعنية في محافظة حلب قامت بنقل المدنيين فور وصولهم إلى نقاط الجيش في العزيزة وباب النيرب وباب الحديد باتجاه منطقة جبرين حيث قامت المحافظة بتجهيز مراكز إقامة مؤقتة تتسع لآلاف المواطنين وجهزتها بجميع المواد والاحتياجات الأساسية للإقامة.

وأفاد المصدر بأن الكوادر الطبية قامت بتقديم مختلف الخدمات الصحية للجرحى والمرضى وقامت بنقلهم عبر سيارات صحية مخصصة إلى النقاط الطبية والمشافي لمتابعة أوضاعهم الصحية.