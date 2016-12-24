حلب.. شهداء وجرحى بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين بحي السكري

ارتقى شهيدان وأصيب نحو 33 شخصاً آخرين جراء انفجار مستودع ذخيرة وعبوات ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في حي السكري بمدينة حلب.ؤ

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب “باستشهاد شخصين وإصابة 33 آخرين بجروح 4 منهم بحالة خطرة نتيجة انفجار مستودع ذخيرة وعدد من العبوات الناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية في مدرسة زكي جمعة للتعليم الأساسي وأحد الأبنية المجاورة للمدرسة في حي السكري”.

وأشار المصدر الى ان أصوات الانفجارات التي سمعت في الحي ناتجة عن تفجير عدد من العبوات الناسفة التي خلفها الإرهابيون قبل انسحابهم منه .

وتقوم وحدات الهندسة في الجيش العربى السوري بتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون في الشوارع والساحات والمنازل من إحياء مدينة حلب الشرقية التي أعلن الخميس الماضي عودة الأمن والأمان إليها وتحريرها من الإرهاب لتعود بعد ذلك مئات العائلات إلى منازلها التي هجرهم منها الارهابيون0