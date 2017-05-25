حلب: صيانة مدرستين والمحطة الكهربائية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب خلال اجتماعه أمس على عدد من المشاريع الخدمية شملت إجراء صيانة شاملة للمحطة الكهربائية “ام 1” في المدينة الصناعية بالشيخ نجار ومدرستي ذات الصواري ولانا زينو المتضررتين جراء الاعتداءات الإرهابية لتجهيزهما للعام الدراسي المقبل.

واستعرض اعضاء المكتب الواقع الخدمي في المحافظة ونسب تنفيذ المشاريع الجاري العمل بها لتلبية احتياجات المواطنين وخاصة في ريف حلب الشرقي بهدف تأمين مستلزمات العائلات العائدة إلى قراها ومنازلها، مؤكدين ضرورة تسريع وتائر العمل في مجمل المشاريع والتركيز على الجولات والمتابعة الميدانية للوقوف على سير العمل والتواصل المباشر مع الأهالي لتلبية احتياجاتهم.

وبين محافظ حلب حسين دياب أن مشروع صيانة المحطة الكهربائية في المدينة الصناعية يضاف إلى 12 مشروعا تم إقرارها والموافقة عليها في الاجتماع السابق للمكتب وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير البيئة المناسبة للصناعيين ليتمكنوا من العمل والإنتاج والإقلاع بالمزيد من المنشآت الصناعية وبالتالي توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني مضيفا إن عملية صيانة المدارس التي تضررت جراء الإرهاب ستستمر لتجهيزها بالشكل الأمثل لاستقبال الطلاب في العام الدراسي القادم.