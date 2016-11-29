حلب.. مطالب برفد المجلس بالآليات ورفع سوية الأداء الخدمي

طالب أعضاء مجلس مدينة حلب برفد المجلس بعدد من الآليات بما يمكنه من القيام بأعماله على أكمل وجه وتقديم الخدمات للمواطنين.

ودعا الاعضاء خلال انعقاد دورة المجلس العادية السادسة أمس للإسراع بتجهيز مجبل زفتي ورصد الاعتمادات اللازمة له ومراقبة الإشغالات وإزالتها وتطوير أداء مديريات المجلس لينعكس إيجاباً على واقع الخدمات في المدينة.

ووافق أعضاء المجلس على تكليف مركز خدمة المواطن باستيفاء مبالغ “250” ليرة سورية لقاء بيانات السجل المدني و”500″ ليرة لقاء بيانات السجل العدلي و”400″ ليرة لقاء وثيقة غير موظف، فيما أحال المجلس عدة كتب إلى اللجان المختصة ليصار إلى دراستها وتقديم الاقتراحات اللازمة وعرضها على المجلس.

وأشار رئيس مجلس مدينة حلب المهندس محمد أيمن حلاق إلى ضرورة رفع سوية الأداء في كل مديريات المجلس ودوائره الخدمية، لافتا إلى أن حلب تشهد انتصارات كبيرة يحققها بواسل الجيش العربي السوري الأمر الذي يتطلب جهوداً حثيثة من مجلس المدينة، لإزالة آثار العدوان والتخريب التي خلفها الإرهاب.

وأكد حلاق ضرورة أن يكون جميع عاملي المجلس كخلية نحل وأن يبذلوا اقصى الجهود لإعادة الألق لمدينة حلب وتقديم كل الخدمات لها وتأهيل البنى التحتية موضحا أهمية وضع الخطط الاستراتيجية لإعادة الإعمار والبدء بتقدير الأضرار والسلامة الإنشائية للمباني في الأحياء التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار.

ولفت إلى دور أعضاء المجلس في التواصل مع من بقي من الأهالي في الأحياء الشرقية وتشجيعهم على الخروج إلى المناطق الآمنة.