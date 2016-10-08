حلب.. منطقة العويجة آمنة وصولا إلى دوار الجندول

استعادت وحدات الجيش والقوات المسلحة السيطرة على منطقة العويجة على الأطراف الشمالية لمدينة حلب، بعد القضاء على آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية.

وقال مصدر عسكري: إن “وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عملية عسكرية اتسمت بالسرعة والدقة على نقاط تحصن وانتشار المجموعات الإرهابية في منطقة العويجة” شمال مدينة حلب.

وبين المصدر أن العملية العسكرية أسفرت عن “فرض السيطرة الكاملة على المنطقة وصولاً إلى دوار الجندول وتكبيد المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد وملاحقة فلول الإرهابيين الفارين من المنطقة”.

وفرضت وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس سيطرتها الكاملة على تلة الشيخ سعيد على الأطراف الشرقية لمدينة حلب ما ساعد وحدات الجيش على رصد تحركات الإرهابيين بدقة في حيي العامرية والسكرى وبالتالي شل حركتهم وإجبارهم على الاستسلام.