حلب.. 200 طن من المساعدات الإنسانية الإيرانية تصل إلى الريف الشرقي

وصلت إلى مدينة حلب اليوم قافلة مساعدات مقدمة من الشعب الإيراني الصديق لأهالي ريف المحافظة الشرقي.

عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب الدكتور عبد الغني قصاب صرح أن المساعدات تأتي في إطار علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين السوري والإيراني وتعزيزا لها.

وأوضح الدكتور قصاب أن المساعدات تزن 200 طن محملة على متن 10 شاحنات، وتحتوي على مواد إغاثية وغذائية ولباس أطفال وأدوية طبية وقرطاسية لطلاب المدارس سيتم توزيعها على أهالي وبلدات الريف الشرقي من المحافظة.

من جهته، أشار رئيس مؤسسة جهاد البناء الخيرية الدكتور أحمد حسيني إلى أن هذه القافلة تأتي استكمالا للمساعدات التي تقدمها إيران وشعبها لأشقائهم السوريين، وهي تعزيز لعلاقات الصداقة والتعاون والدعم لأبناء حلب لمساعدتهم على الصمود والانطلاق نحو إعادة الأعمار.

بدوره لفت مدير صحة حلب الدكتور زياد حاج طه إلى أن هذه القافلة من المساعدات تحتوي على كمية جيدة من الأدوية لعلاج المرضى وتكرس التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي.