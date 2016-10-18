حلب.. 3 شهداء بينهم امرأة باستهداف الاحياء السكنية بـ«القذائف»

ارتقى 3 شهداء بينهم امرأة وأصيب 25 شخصاً بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على أحياء سكنية في مدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة المحافظة أن إرهابيين ينتشرون في الأحياء الشرقية أطلقوا مساء اليوم قذائف صاروخية على حي الجميلية السكني في مدينة حلب ما تسبب “بارتقاء شهيدين وإصابة 22 شخصا بجروح حالة بعضهم خطرة”.

وأفاد المصدر في وقت سابق اليوم بأن “امرأة استشهدت وأصيب 3 أشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات جراء اعتداء إرهابي بقذائف صاروخية على ضاحية الأسد السكنية في حي الحمدانية ومنازل الأهالي في حي الميدان بمدينة حلب”.