حلم التأهل لكأس العالم.. نسور قاسيون يتعادلون مع الكنغر الأسترالي

في ذهاب الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018، انتزع المنتخب السوري تعادلا ايجابيا من نظيره الأسترالي (1-1) في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في ماليزيا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكنغر الأسترالي بهدف، جاء في الوقت القاتل، قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي، للنصف الأول للقاء.

وافتتح المهاجم الأسترالي، روبي كروس، التسجيل لمنتخب “الكنغر”، عندما تلقى كرة من الجهة اليمنى، توغل إلى داخل منطقة الجزاء، ومر من أحد المدافعين بمهارة، قبل أن يسدد الكرة في الزاوية اليسرى البعيدة.

وأدرك المهاجم السوري عمر السومة التعادل، في الدقيقة 85، من ضربة جزاء.

وسيحل المنتخب السوري ضيفا على نظيره الأسترالي، يوم الثلاثاء المقبل، لخوض مباراة الإياب، بفرصتي الفوز، والتعادل الإيجابي بأكثر من هدف.

يذكر أن المنتصر من مواجهة منتخبي سورية وأستراليا، سيلتقي مع صاحب المركز الرابع، في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي، منطقة الكونكاكاف.

وبدأ أيمن الحكيم، المدير الفني للمنتخب السوري، هذه المباراة الهامة، بالتشكيلة الأساسية التالية:

عالمة، فهد، هادي، زاهر، عجان، المبيض، تامر، قلفا، المواس، خريبين، السومة.

قاد المباراة طاقم حكام إيراني يتألف من علي رضا فاغهاني للساحة وريزا سوكهاندان ومحمد رضا المنصوري حكمين مساعدين وبيجان حيدري حكما رابعا.