حل مشكلة انقطاع الهواتف مع انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق بحماة

أنهى فرع الشركة السورية للاتصالات بحماة تركيب خلايا طاقة شمسية لتأمين التغذية الكهربائية لـ 16 وحدة نفاذ ضوئية خارجية في مناطق الغاب ومصياف وسلمية وريف حماة.

وبين مدير فرع الشركة المهندس منيب الأصفر أنه تم تركيب الخلايا لوحدات النفاذ في كل من مراكز حورات عمورين وأبوفرج والمزحل والبارد وأبوقبيس بمنطقة الغاب ومراكزالبستان والمجوي والشمسية وبعمرة وبيرة الجرد وعين شمس بمنطقة مصياف وأم العمد وطراد في منطقة سلمية وطيبة التركي والبردونة والعبوربريف حماة.

وأوضح الأصفر أن الهدف من هذا الإجراء التغلب على مشكلات انقطاع الخدمات المتوافقة مع انقطاع التيار الكهربائي وإيصال خدمات الاتصالات إلى المشتركين على مدار الـ24 ساعة، لافتا إلى سعي الشركة لتأمين وحدات تغذية بالطاقة الشمسية لكل المواقع التي تعاني هذه المشكلة.