حماة: إنهاء أعمال تجديد خطوط الصرف الصحي في بيت الوادي وبقراقة

تواصل الشركة العامة للمشاريع المائية فرع المنطقة الوسطى أعمال تنفيذ مشاريع استبدال وتجديد خطوط الصرف الصحي المهترئة في عدد من مناطق محافظة حماة وخاصة منطقة مصياف ورفع مصادر التلوث عن الموارد المائية فيها.

وأوضح مدير فرع المنطقة الوسطى للشركة العامة للمشاريع المائية المهندس عبد العزيز عبد العزيز أن الشركة أنهت تنفيذ مشروعين لاستبدال وتجديد خطوط الصرف الصحي الأول في قريتي بيت الوادي وبقراقة عبر مد واستبدال قساطل بيتونية، مشيراً إلى أنه تم تكثيف العمل ضمن نظام الورديات في أكثر من جبهة حتى تم الانتهاء من المشروعين ضمن المدة العقدية المخصصة وربطه بالكامل مع المحور الاقليمي لمنطقة مصياف المؤدي إلى محطة المعالجة لرفع التلوث عن مصبات الانهار في المنطقة.

وأضاف عبد العزيز: إنه فور الانتهاء من أعمال تركيب وردم شبكات الصرف الصحي قامت الشركة بأعمال تسوية شاملة للحفر والشوارع في القريتين وإعادة تعبيد كامل الطرقات مع التخديم الافرادي لمنازل ذوي الشهداء.