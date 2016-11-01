حماة: اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيل ما دمره الإرهاب في معردس

أكد محافظ حماة الدكتور غسان خلف أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة من قبل المحافظة لإعادة تأهيل ما دمره الإرهاب في بلدة معردس بريف حماة الشمالي، وخاصة شبكات الكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق والمياه.

ولفت المحافظ خلال جولته أمس في البلدة إلى حجم الدمار الذي خلفه الإرهابيون في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية والمرافق الخدمية، مؤكدا أن الورشات ستقوم بإزالة جميع الأنقاض للإسهام في إعادة الحياة الطبيعية إلى البلدة وتشجيع الأهالي على العودة إلى منازلهم ومواصلة حياتهم.

ولفت خلف إلى ضرورة موافاة الأمانة العامة للمحافظة بالكشوف التقديرية للاعمال اللازمة لإعادة البنى التحتية والمراكز الخدمية، ليصار إلى تأمين الاعتمادات اللازمة بشكل فوري وعاجل خلال مدة أقصاها يومان وذلك بالتنسيق مع مجلس البلدة.

ووجه المحافظ مديرية الخدمات الفنية لتأمين الآليات اللازمة لفتح وتسليك الشوارع الرئيسية والفرعية في البلدة، تسهيلا لحركة المواطنين وتسريع عودتهم، مبينا ضرورة ان يقوم مجلس بلدة معردس وناحية الشرطة بالكشف على الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين وتنظيم ضبوط مرفقة بالثبوتيات اللازمة المقرونة بالكشوف الحسية ليصار إلى تعويضهم وفق التعليمات والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.

وبين خلف أن ما شهدته بلدة معردس من تخريب على أيدي التنظيمات الإرهابية ولا سيما المدارس هو دليل واضح على همجية الإرهابيين ومن يدعمهم بالمال والسلاح، مؤكدا أن هذه المدارس بحاجة لإعادة تأهيل بشكل كامل وبجميع المستلزمات نظراً للدمار الكبير الذي لحق بها.

أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي مصطفى سكري أشار إلى أن أبطال الجيش العربي السوري كانوا مثالا للصمود والمقاومة في مواجهة الإرهاب التكفيري الوهابي الذي أراد قتل الإنسان وتدمير الحجر والشجر.