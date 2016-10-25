حماة: افتتاح بناء المركز الثقافي العربي في بلدة نيصاف

افتتح في بلدة نيصاف بمحافظة حماة أمس بناء المركز الثقافي العربي الذي يضم قاعات ومكاتب للإدارة ومكتبة تحتوي على 600 عنوان.

وأكد محافظ حماة الدكتور غسان خلف خلال افتتاح المركز أهمية الدور الذي تضطلع به المراكز الثقافية في نشر الثقافة والمعرفة لكونها محافل علم وتواصل ومنابع تجمع مكونات المجتمع وتعزز الروح الوطنية، مؤكداً أن المحافظة على أتم الاستعداد لدعم القطاعات الثقافية بما يخدم عملها ويزيل من أمامها العقبات التي فرضتها الظروف الحالية.

وأكد المحافظ أهمية تزويد مكتبة المركز بمختلف الكتب الأدبية والتاريخية والثقافية والعلمية من مطبوعات وزارة الثقافة بما فيها كتب الأطفال وأن تعمل على استقطاب جيل الشباب.

من جهته أشار سامي طه مدير الثقافة في حماة إلى أن المركز المفتتح سيخدم تجمع قرى وبلدات في ريف المحافظة الغربي وهي نيصاف وخربة نيصاف وحوير وبيت ناطر، مبيناً أن المكتبة تضم مؤلفات في التاريخ والفكر والأدب والفنون والمسرح والشعر، إضافة إلى كتب الأطفال وذلك بهدف الترويج للمطالعة وتكريس ثقافة القراءة بين الشباب.

ونوه مدير الثقافة بالدور المنوط بعمل هذه المراكز كمرآة تعكس الواقع الاجتماعي والحراك الشعبي في سورية واستمرار مسيرة الحياة فيها رغم الأزمة التي تمر بها.