حماة: البدء بحلج الأقطان المحبوبة الواردة من المحافظات الشرقية

بدأ محلج الفداء بحماة اليوم عمليات حلج 258 طنا من الاقطان المحبوبة الواردة من المحافظات الشرقية.

وأوضح مدير المحلج المهندس هشام الكردي أن عمليات الحلج تستغرق أربعة أيام من خلال وردية عمل واحدة يوميا بسبب قلة الكمية

المستلمة، مشيرا الى أن المحلج استلم من فلاحي المحافظة 309 اطنان فقط من الاقطان المحبوبة خلال الموسم الحالي تم حلجها بالكامل.

ولفت الكردي الى أنه تم خلال الموسم الحالي انتاج 200 طن من بذار القطن المعدة للزراعة سيتم توريدها لاحقا الى فرع المؤسسة العامة

لاكثار البذار لبيعها للفلاحين خلال الموسم الزراعي المقبل.

من جهة ثانية بلغت المساحة النهائية المزروعة بمحصول الشوندر السكري في الاراضي الواقعة تحت اشراف الهيئة العامة لادارة وتطوير الغاب للعروة الخريفية خلال الموسم الحالي 848 هكتارا من اجمالي المخطط البالغ 5100 هكتار.

وعزا مدير الثروة النباتية بالهيئة المهندس وفيق زروف انخفاض المساحة المزروعة الى غلاء المحروقات وقلة الموارد المائية

ولجوء الفلاحين الى زراعات أخرى أقل تكلفة وأكثر ربحية.