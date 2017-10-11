حماة: التصديق على مشروعات خدمية وتأهيل عدد من المدارس

صدق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة على العقد المبرم بين المحافظة والشركة العامة للمشاريع المائية لتنفيذ مشروع أعمال صرف صحي في بلدية عين الكروم عين حريز بقيمة إجمالية وقدرها 7.4 ملايين ليرة سورية.

كما صدق المجلس خلال جلسة له اليوم على العقود المبرمة بين المحافظة والشركة العامة للبناء والتعمير لتأهيل عدد من المدارس بالمحافظة وعلى قرار مجلس مدينة حماة المتضمن فرض غرامة مالية وقدرها 5000 ليرة للمتر المربع الواحد بحق من يهدم بناء دون الحصول على موافقة مجلس المدينة وعلى كتاب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحماة المتضمن طلب مجموعة من أهالي مدينة حماة الراغبين بتأسيس جمعية بيت الخير لذوي الإعاقة الحركية في مدينة حماة.

وكان المكتب التنفيذي وافق خلال اجتماعه الأخير على العقدين المبرمين بالتراضي بين المحافظة من جهة والشركة العامة للمشاريع المائية والشركة العامة للبناء والتعمير من جهة ثانية لتنفيذ مشروعي أعمال صرف صحي في بلدية جورين عين سليمو والحي الشمالي في بلدة المحروسة.