حماة..الجيش يحبط محاولة تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية في الريف الشمالي

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف حماة الشمالي محاولة مجموعات إرهابية التسلل باتجاه عدد من النقاط العسكرية في محيط قريتي معركبة ولحايا.

وتتابع وحدات الجيش عملية رصد ومراقبة تحركات المجموعات الإرهابية المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي حيث كشف عناصر الاستطلاع محاولة مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “كتائب العزة” الإرهابي التسلل باتجاه النقاط العسكرية المرابطة في محيط قريتي معركبة ولحايا.

كما نفذت وحدات الجيش على الفور عمليات تمشيط واسعة في محيط القريتين وتعاملت مع الإرهابيين المتسللين الذين فروا باتجاه الثغور التي قدموا منها بعد انكشاف تحركاتهم.

وتصدت وحدة من الجيش أمس لمجموعة إرهابية تابعة لـ “كتائب العزة” حاولت التسلل من محور بلدة مورك شمال مدينة حماة بنحو 35 كم إلى بعض النقاط العسكرية المتمركزة في محيط البلدة وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين.