حماة.. الجيش يضبط صورايخ وصواعق بأحد المنازل بضاحية أبي الفداء

أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة هجوم مجموعة إرهابية مما يسمى “جيش الفتح” على إحدى النقاط العسكرية في بلدة القاهرة بريف حماة الشمالي الغربي.

وبين مصدر عسكري أن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعة إرهابية حاولت التسلل والاعتداء على إحدى النقاط العسكرية في بلدة القاهرة بالريف الشمالي الغربي.

وأكد المصدر أن الاشتباكات انتهت بالقضاء على 9 إرهابيين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي وإحباط الهجوم .

وذكر المصدر أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة والجهات الأمنية وبالتعاون مع الأهالي ضبطت كمية كبيرة من الصواريخ والصواعق كانت مخبأة في أحد المنازل في ضاحية أبي الفداء بحماة وألقت القبض على عدد من الإرهابيين.