حماة: الصقيع يلحق خسائر كبيرة بالشوندر السكري في الغاب

الحقت موجة الصقيع التي تمر بها منطقة الغاب بحماة منذ أكثر من أسبوع خسائر كبيرة في المزروعات والمحاصيل الزراعية وخاصة الشوندر السكري الذي تعرضت مساحات واسعة منه للتلف بنسبة تجاوزت 90 بالمئة من اصل المساحة المزروعة والتي تقدر بـ7 آلاف دونم.

وقال المدير العام للهيئة العامة لادارة وتطوير الغاب المهندس غازي العزي: ان معظم المساحات المزروعة بهذا المحصول الاستراتيجي في مناطق سلحب وجب رمله ومحردة المروية على الابار الارتوازية وغيرها من المناطق والمواقع الاخرى في منطقة الغاب قد أتلف بالكامل نتيجة انخفاض درجة حرارة الطقس الى ما دون 4 درجات تحت الصفر وحصول موجة حادة من الصقيع بدءا من الـ 23 من الشهر الجاري، الامر الذي أدى الى تلف واحتراق كامل النباتات المزروعة حديثا.

وأشار العزي الى أنه يجري حاليا اعداد مذكرة عاجلة الى وزارة الزراعة لبيان امكانية تعويض الخسائر الفادحة التي مني بها الفلاحون من خلال صندوق الكوارث والجفاف نظرا للحجم الكبير للاضرار الناجمة عن الصقيع، موضحا أن فرق المساحة الفنية والاحصائية ستقوم حال الانتهاء من موجة الصقيع بجرد وتحديد مساحات الاراضي الزراعية التي ضربها الصقيع لتحديد الخطوات الواجب اتباعها وفق تعليمات وزارة الزراعة.

ولم تقتصر أضرار موجة الصقيع على محصول الشوندر فحسب بل طالت عددا من المزروعات الاخرى ولا سيما محاصيل الخضار الشتوية.