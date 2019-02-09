حماة..المجموعات الإرهابية تعتدي بقذفتين صاروخيتين على محردة

اعتدت المجموعات الإرهابية على مدينة محردة بقذيفتين صاروختين سقطتا على الأحياء السكنية في المدينة بريف حماة الشمالي.

وجددت المجموعات الإرهابية المنتشرة في أطراف بلدتي حصرايا واللطامنة خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بعد ظهر اليوم بقذيفتين صاروخيتين على مدينة محردة.

وخلفت القذيفتان أضرارا مادية دون وقوع اصابات بين المواطنين.

بدورها ردت وحدات الجيش العربي السوري من موقعها في محردة بضربات بسلاح مدفعية على مواقع رصد منها إطلاق القذائف الصاروخية.

واعتدت المجموعات الإرهابية أمس الأول بقذائف صاروخية على مدينة محردة تسببت بوقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم.