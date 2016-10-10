حماة: انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي التطوعي في وادي العيون

بمشاركة 150 شاباً وشابة انطلقت اليوم في بلدة وادي العيون بريف محافظة حماة الغربي فعاليات أسبوع العمل التطوعي البيئي الذي تقيمه رابطة وادي العيون بفرع اتحاد الشبيبة بحماة.

وتضمنت الفعاليات عدداً من حملات النظافة في مداخل المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية والساحات العامة ودهان أطاريف الطرق وتنظيف الجزر الطرقية إضافة إلى توزيع بروشورات توعية بيئية.

وأوضح أمين رابطة الشبيبة بوادي العيون زكريا سلمان أن الهدف من إقامة هذا الأسبوع هو تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب وغرس قيمه والعمل بروح الفريق الواحد والتشاركية مع المجتمع الأهلي.

رئيس مجلس بلدة وادي العيون محمود صافي لفت إلى أهمية هذه الأنشطة التي تعبر عن إدراك الشباب حول دورهم الوطني باعتبارهم العنصر الأساس في بناء الوطن وتطوره منوها بمؤازرة مجلس البلدة للمتطوعين بهذه الحملة.

يشار إلى أن فعاليات الأسبوع البيئي تأتي ضمن جملة من النشاطات التي أقامها فرع شبيبة حماة احتفاء بعيد تأسيس المنظمة الـ 48 والتي تتضمن إقامة ملتقيات حوارية في كل الروابط الشبيبية وتنفيذ أسابيع عمل تطوعية وفعاليات دعم نفسي واجتماعي في مراكز الإقامة المؤقتة، وإقامة معارض رسم وتصوير ضوئي في مختلف مدارس المحافظة.