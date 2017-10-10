حماة: بحث سبل دعم مشروع منطقة التطوير العقاري في وادي الجوز

بحث محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري مع المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري الدكتور أحمد الحمصي اليوم مراحل إنجاز مشروع منطقة التطوير العقاري في مشاع وادي الجوز سابقا وباقي أحياء وتجمعات السكن العشوائي في المدينة والتي من الممكن أن تطرح للتطوير العقاري خلال الفترة المقبلة.

وأكد الحزوري استعداد المحافظة لدعم عمل الهيئة وأي مشروع للتطوير العقاري يسهم في حل مشكلة السكن المتفاقمة جراء الضغط السكاني وارتفاع أعداد الأسر المهجرة من المحافظات الأخرى، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود للبدء بمرحلة الإعمار ودفع عجلة البناء بمختلف الاتجاهات.

بدوره ذكر الحمصي أن منطقة مشاع وادي الجوز من المشروعات الأولى على مستوى سورية وتم الإعلان عن تطويرها عقاريا وتتطلب بذل الإمكانات الممكنة لإنجاح هذا المشروع وضمان تنفيذه على النحو الأمثل كنواة أولى للتطوير العقاري في سورية حيث يتضمن المشروع تشييد مساكن صحية تستوفي أفضل معايير التطوير والاستثمار العقاري.

واعتبر الحمصي أن غياب الترويج و التسويق الإعلامي للمشروع انعكس سلبا في أحجام المطورين العقاريين حتى الآن عن المشروعات المطروحة للبدء بها.